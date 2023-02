L’ex Juventus e Napoli Fernando Llorente annuncia il ritiro

L’ex attaccante della Juventus e del Napoli, Fernando Llorente, ha annunciato in tv il suo ritiro. Rimasto svincolato alla fine del suo contratto con l’Eibar nel giugno 2022, “il Re Leone” ha così parlato: “Adesso è tutto chiaro. Continuerò a mantenermi in forma giocando a padel”. Due volte campione d’Italia con la Juventus (2014, 2015), vincitore dell’Europa League con il Siviglia (2016), Llorente vanta anche 24 presente con la Nazionale spagnola, con cui ha messo in bacheca il Mondiale del 2010 e l’Europeo del 2012.