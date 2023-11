Eurolega, espulso Pozzecco per la prima volta da quando allena l’ASVEL (VIDEO)

di Antonio Sepe 25

La prima espulsione non si scorda mai. Gianmarco Pozzecco, da poco allenatore dell’ASVEL Villeurbanne, è stato allontanato dagli arbitri in occasione del match della regular season di Eurolega contro il Baskonia. Il tecnico italiano ha infatti esagerato con le proteste nei confronti della terna arbitrale e, a un minuto dalla fine del terzo parziale, è stato espulso. La sua squadra ha poi perso per 88-81. Di seguito il video della sua espulsione.