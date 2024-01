Eurolega 2023/24, meraviglia Virtus: rimonta in extremis degli emiliani che battono il Bayern Monaco

L’Eurolega sorride alla Virtus Bologna che in una vera e propria meraviglia batte il Bayern Monaco e si prende tre punti importantissimi per il suo proseguo di competizione. Mattatori della serata ovviamente Belinelli, Hacket ed un grandissimo Coordier che ha guidato nel quarto quarto una rimonta che sembrava lontana fino a pochi minuti prima.

La partita che sarà equilibrata lo si capisce fin dalle prime battute quando ad un canestro dei tedeschi risponde un canestro degli emiliani. 22-24 il parziale, con Bologna che rimane attaccata al Bayern grazie alla tripla allo scadere di Pajola. I tedeschi rispondono con una super prestazione di Edwards che nel secondo tempo tenta la fuga, ma Belinelli ed Hackett fanno rimanere Bologna sempre a contatto. Nel terzo quarto arriva però lo stacco che fa credere che il Bayern possa prendere il vuoto, complice un atteggiamento più rinunciatario da parte di Belinelli e compagni. Infatti, nel terzo gioco, Obst e Francisco firmano un vantaggio che arriva fino al più 8. Per battere i tedeschi serve un’impresa nel quarto gioco. Un vero e proprio ribaltamento di fronte. Complicato, ma non impossibile. Bologna nell’ultimo gioco sfodera il coniglio dal cilindro: Coordier mette 6 punti consecutivi a segno che firmano aggancio e sorpasso emiliano. Una volta sorpassato il Bayern Monaco, Belinelli mette la ciliegina sulla torta venuta su con una forma perfetta: l’83-79 a 30 secondi dalla fine sa di vittoria importante e necessaria per il futuro. Punti preziosi che arrivano per Bologna che festeggia dunque una vittoria meritata, sofferta e per certi versi, agonica.