Eurolega 2023/2024: Olimpia Milano piega Stella Rossa 71-93 nel segno di Lo e Shields

La partita tra Stella Rossa e Olimpia Milano, valida per l’Eurolega e finita 71-93, è stata una tappa fondamentale per entrambe le formazioni. Le due squadre si trovavano in un limbo e il risultato del match potrebbe risultare pesante nelle prossime settimane. Ottima prestazione di Milano, che vince grazie ad un grande contributo di Lo e Shields.

La partita tra Stella Rossa e Olimpia Milano inizia con un ritmo di gioco basso, come desiderato dalla squadra italiana. I padroni di casa si portano in vantaggio, senza però riuscire a scappare via. Sul finale, l’Olimpia ne approfitta e riesce prima a pareggiare e poi mette a punto il sorpasso sul finale. Dopo dieci minuti di gioco, il punteggio è 19-20. Nel secondo quarto, la partita diventa ancora più intensa, con Milano che resta in testa e allunga fino ad ottenere un buon vantaggio. Stella Rossa però non si arrende e durante gli ultimi secondi, grazie a tiri dalla lunetta e azioni perfette, si porta nuovamente avanti per un solo punto. Si va dunque a riposo sul 39-38, dopo una prima metà di partita sorprendente.

Al ritorno in campo, Milano vive alcuni minuti drammatici, con Stella Rossa che prende il largo. Dopo un necessario time out, la formazione italiana riesce a correggere i propri errori, pareggiando e poi contro sorpassando i padroni di casa. I milanesi riescono a mantenersi avanti, scrollandosi di dosso gli avversari. A soli dieci minuti dal finale, il tabellone segna 56-63. Nel finale, Milano prende il sopravvento e Stella Rossa non riesce a resistere ai continui attacchi amministrati da Lo e Shields. Al fischio finale, il punteggio è di 71-93, con i milanesi che si rilanciano così in Eurolega.