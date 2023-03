Eurolega 2022/2023: Milano fa cinque vittorie di fila con il Valencia, cade Bologna con il Partizan

L’Olimpia Milano batte il Valencia con il punteggio di 88-84 nella ventisettesima giornata di Eurolega 2022/2023. Un successo importante per la squadra di coach Ettore Messina, che avanza così in classifica dando continuità alla striscia di successi che arriva a cinque, compreso quello con la capolista Olympiacos Pronti via e Milano deve subito inseguire. I padroni di casa si prendono infatti qualche punto di vantaggio già nel primo quarto, chiuso avanti di quattro lunghezze, mentre nel secondo parziale, dopo essere andati sul +11, vengono quasi raggiunti dall’Olimpia. Si va quindi all’intervallo lungoo sullo score di 42-39. Al rientro in campo però gli ospiti reagiscono, agganciando e sorpassando gli spagnoli, riuscendo poi ad andare sul +10. Nell’ultimo quarto Milano riesce a difendere il vantaggio, pur rischiando di subire la rimonta dei padroni di casa, che non riescono però a raggiungere nuovamente gli avversari. L’Olimpia porta quindi a casa il quinto sigillo di fila.

Cade invece la Virtus Bologna, sconfitta in casa dal Partizan Belgrado con il punteggio di 79-88. Prima parte di incontro equilibrata, ma prima di metà gara Bologna prova a scappare, accumulando un piccolissimo vantaggio. Alla fine, dopo il secondo quarto, il vantaggio della Virtus è di soli due punti per il punteggio di 47-45. Nella seconda parte emergono però gli ospiti, che ribaltano la situazione nel terzo quarto e nell’ultimo parziale incrementano il distacco. Le Vu nere ci provano fino alla fine, senza però riuscire nella rimonta. Finisce