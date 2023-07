Inter, Onana in Camerun: si fa benedire dagli anziani di Oveng

André Onana ancora incerto sul proprio futuro, si gode gli ultimi giorni di vacanza in Camerun. Come riportato da Tuttosport, il portiere dell’Inter ha fatto tappa a Oveng qualche giorno fa, e dopo aver disputato una partitella per strada con la gente del posto, è stato protagonista di una benedizione da parte dei capi villaggio del suo paese di origine. Ad immortalare il tutto con un video, un giornalista presente, che ha specificato come il rituale non sia indirizzato alla carriera del giocatore, ma all’augurio di buona salute.