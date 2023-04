Errani-Avanesyan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023

Sara Errani se la vedrà contro Elina Avanesyan nel primo turno del torneo WTA 250 di Bogotà 2023. Reduce dalla finale persa a San Luis Potosi contro la connazionale Cocciaretto, Sarita riparte dalla Colombia e lo fa da top 80. Attualmente numero 78 del mondo, l’azzurra vuole continuare a risalire la china e spera di far bene anche in Sud America. All’esordio nel torneo affronterà la russa Avanesyan, giocatrice ostica anche lei reduce da un ottimo torneo in Messico, la cui corsa è stata fermata solo da Cocciaretto in semifinale. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Errani a partire leggermente favorita.

Errani e Avanesyan scenderanno in campo oggi (martedì 4 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come ultimo incontro di giornata sulla Cancha Central con inizio fissato non prima delle ore 23:00 (le 16:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Errani e Avanesyan. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della kermesse colombiana.