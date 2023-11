Taekwondo, Sweden Open 2023: Italia in trionfo con Simone Alessio e Vito dell’Aquila

Grande Italia a Upsala, sede dello Sweden Open 2023 di taekwondo. La squadra azzurra conferma l’ottimo momento a poche settimane dal Grand Prix Final di Manchester, che a dicembre rappresenterà un momento decisivo nella corsa alla qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Simone Alessio ha infatti vinto nella categoria -80 kg, confermando l’ottimo momento e la qualificazione matematica alle Olimpiadi parigine. Si conferma anche il redivivo campione olimpico in carica Vito Dell’Aquila, che nella categoria -58 kg ha conquistato il terzo oro nelle ultime tre gare disputate. Il difficile periodo costellato da infortuni sembra ormai alle spalle.

Soddisfazioni arrivano anche dal settore femminile, che porta a casa due medaglie di bronzo. Terzo posto infatti per Natalia D’Angelo nella categoria -67 kg, così come per Giada Al Halwani nella categoria -57 hg. Le azzurre confermano il loro talento e la loro crescita ai massimi livelli internazionali, segnali davvero importanti nella corsa alla qualificazione per Parigi. Infine lo Sweden Open regala anche una bella pagina di sport grazie a Hadi Tiranvolipuor, rifugiato iraniano e membro del Refugee Olympic Team supportato dalla Federazione Italiana Taekwondo, che ha conquistato a sua volta una medaglia di bronzo.