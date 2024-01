Entry List Wta Hua Hin 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Hua Hin 2024, in programma da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio. Torna in calendario il torneo asiatico che vedrà Magda Linette come una delle maggiori attrazioni di quest’edizione. Al via diverse giocatrici di seconda fascia alla ricerca di punti importanti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Hua Hin.

ENTRY LIST WTA 250 HUA HIN 2024

1. Linette, Magda POL 22

2. Zhu, Lin CHN 33

3. Tomljanovic, Ajla AUS SR 33

4. Wang, Xinyu CHN 35

5. Maria, Tatjana GER 43

6. Rus, Arantxa NED 51

7. Sherif, Mayar EGY 59

8. Putintseva, Yulia KAZ 63

9. Badosa, Paula ESP 68

10. Wang, Xiyu CHN 71

11. Schmiedlova, Anna Karolina SVK 73

12. Tomova, Viktoriya BUL 75

13. Parry, Diane FRA 76

14. Yuan, Yue CHN 77

15. Osorio, Camila COL 81

16. Golubic, Viktorija SUI 85

17. Fruhvirtova, Linda USA 88

18. Bai, Zhuoxuan CHN 90

19. Bektas, Emina USA 91

20. Siegemund, Laura GER 92

21. Hibino, Nao JPN 93