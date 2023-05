Empoli, Zanetti: “Grande mentalità nonostante venivamo da 2-3 serate di festeggiamenti”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-1 contro la Juventus. Ecco le sue parole: “È una serata che rimarrà nella storia: non capita spesso all’Empoli di fare un risultato come questo. È un risultato che tutti sognavano e la ciliegina sulla torta di un’annata, dove questo gruppo si è salvato con anticipo. Abbiamo dimostrato una grande mentalità seppur venissimo da due-tre serate dove abbiamo festeggiato per l’obiettivo raggiunto”.

E ancora: “Abbiamo espresso un bel gioco durante tutta l’annata, anche se alle volte ci siamo fatti frenare dalla paura, ma è normale per una squadra giovane. Sono dieci punti nelle ultime quattro partite grazie a un cambio di sistema dove tutti si esprimono al meglio. I ragazzi continuano a macinare gioco e non sono stati appagati dalla salvezza raggiunta: questa è la mentalità che voglio vedere dopo un anno di lavoro. Continueremo a lanciare i nostri giovani: oggi Fazzini per me ha fatto una partita fantastica. La bravura qui sta nel suo insieme. Ho un Presidente e un direttore sportivo di altissimo livello, abituati a fare un certo tipo di calcio con un certo tipo di giocatori. Io mi sono trovato in maniera perfetta qui a Empoli”.