Empoli, presidente Corsi: “L’Inter si sta mangiando le mani per Vicario, Zielinski? Gli consiglio di riflettere”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi si è concesso ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi su chi è passato per la maglia azzurra, partendo da Hamed Junior Traore: “Lo conosco come un bimbo nostro che è passato attraverso il nostro settore giovanile. Lui in Serie A ci ha dato tante soddisfazioni, fece 5 goal nel suo unico anno di A da noi. Poi quell’Empoli retrocesse, ma avevamo una squadra forte. È un ragazzo che sentiamo nostro, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche affettivo. E’ un giocatore a livello dei giocatori del Napoli, nei numeri potrebbe fare ciò che ha fatto Zielinski. Ha la propensione a creare superiorità numerica, sente e vede la porta. Può fare qualunque ruolo perchè è intelligente e pensa con un secondo in anticipo rispetto agli altri“. Su Vicario: “Il dispiacere è di non vederlo con una squadra italiana che lotta per lo scudetto. All’Inter credo si stiano mangiando un po’ le mani, ma avevano il problema di cedere prima Onana e il Tottenham si è mosso prima“. Si passa poi a Zielinski: “Il consiglio che posso dargli è quello di fare il meglio anche dal punto di vista economico. Ha fatto benissimo a Napoli, ma ora deve pensare che tra tre o quattro anni farà un altro mestiere. Non saprei dirgli cos’è il meglio, ma deve riflettere senza farsi prendere dall’emotività“. Infine Corsi parla di Caprile: “S’è presentato non in forma, poi è stato messo a posto. L’infortunio gli è durato un mese e mezzo ed è partito con l’handicap. È in fase di crescita, ha grandi potenzialità. Il meglio di sè lo darà nel giro di due o tre anni, deve fare un percorso e lo sta facendo bene da noi, non a caso sta risultando decisivo”.