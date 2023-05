Empoli-Juventus, Henderson prende in giro Vlahovic: “Oh 80 milioni…” (VIDEO)

di Christian Poliseno 2

Oltre il danno la beffa per la Juventus ed il suo numero 9, Dusan Vlahovic. Nella sconfitta bianconera, per 4-1 in casa dell’Empoli, il centrocampista scozzese degli azzurri Liam Henderson ha preso in giro il serbo. “Oh 80 miloni, 80 milioni” le parole riferite all’ex Fiorentina, a sottolineare la prova più che sottotono dell’attaccante. Parole di sfida quelle di Henderson, che vanno a provocare un calciatore ed una squadra che, a tutti gli effetti, è decine di punti sopra l’Empoli (che ha appena raggiunto la salvezza), penalizzazione compresa. Ecco il video della vicenda.