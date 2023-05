Champions League, ‘Le Iene’ consegnano il trofeo al Manchester City

Il Manchester City ha già vinto la prossima finale di Champions League? Questa è l’idea della trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’, che è volata a Manchester con il suo inviato Stefano Corti per consegnare il trofeo direttamente alla squadra. Il capitano Ilkay Gündogan è stato il primo ad aver ricevuto la coppa e ad averla sollevata aggiungendo che, per scaramanzia, non l’avrebbe autografata. A sorpresa, poi, è stato invece il tecnico della squadra, Pep Guardiola, a portarla via con sé, dopo aver esclamato: “Fai il simpatico, siete molto simpatici!”. Il servizio completo andrà in onda stasera, martedì 23 maggio, in prima serata su Italia 1.