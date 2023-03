Eca, Al Khelaifi: “Nuovi accordi porteranno maggiori ricavi per i club”

Il presidente dell’Eca, Nasser Al Khelaifi, ha parlato in apertura della 29esima Assemblea generale dell’associazione, in corso a Budapest: “Dopo una lunga trattativa, abbiamo raggiunto accordi storici che porteranno maggiori ricavi nelle casse di tutti i club europei. Ribadisco che, se lavoriamo insieme, tutti ne beneficiano“. L’uomo si riferisce in particolare al memorandum d’intesa sottoscritto con la Fifa: “Vedrà un aumento del 70% dei benefits per le società. A trarne vantaggio non sarà solo l’Eca, ma anche centinaia di club nel mondo, con entrate maggiori e più protezione dei calciatori“.

Tra i temi affrontati anche il format del nuovo format del Mondiale per club: “Sarà eccellente e porterà match avvincenti. Inoltre non andrà ad intasare il calendario. C’è bisogno ora più che mai di una maggiore divisione delle entrate per i club e di voce in capitolo sul futuro finanziario“. Infine, su Ceferin: “Il rapporto con l’Uefa è molto diverso rispetto a un paio d’anni fa. Oggi siamo entrambi più forti, c’è fiducia e rispetto, oltre che interesse comune“.