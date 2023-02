Dramma sulla A14: tennista paralimpico morto in un incidente insieme ai due figli

Tragedia nel mondo dello sport. Il tennista paralimpico Andrea Silvestrone ha perso la vita insieme ai due figli in un incidente stradale sulla A14 nei pressi di una galleria a Grommammare (Ascoli Piceno) in direzione Bologna, nello scorso con un tir. Il Presidente del CIP Luca Pancalli e tutto il Comitato Paralimpico esprimono il cordoglio, dichiarando che “seguono con apprensione le condizioni di salute, al momento critiche, del terzo figlio coinvolto nell’incidente”.

“Sono sconvolto – ha detto Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico -. Non ho parole per descrivere il dolore che ho nel cuore dal momento in cui ho appreso la notizia dell’incidente nel quale hanno perso la vita Andrea e i suoi due figli. Voglio solo esprimere il mio cordoglio e quello di tutto il movimento paralimpico per la tragedia che ha colpito questa famiglia”.