Dominio statunitense nella settimana Wta: primo titolo per Stearns a Rabat, a Strasburgo vince Keys

E’ stata la settimana del tennis a stelle e strisce sulla terra rossa europea del circuito WTA. Due vincitrici statunitensi in quel di Rabat e Strasburgo: in Marocco c’è il primo trionfo di Peyton Stearns, mentre in Francia arriva il successo di Madison Keys nel derby contro Danielle Collins. Partiamo da quest’ultimo match, che ha visto Keys concludere nel migliore dei modi un periodo di avvicinamento davvero positivo al Roland Garros. L’ex finalista degli US Open, reduce dalla semifinale a Madrid e dai quarti a Roma, trionfa a Strasburgo in una settimana in cui non ha perso alcun set, dominando con il punteggio di 6-1 6-2 una delle giocatrici più in forma degli ultimi due mesi.

E’ stata una settimana, invece, piena di insidie per Peyton Stearns, che festeggia il suo primo titolo sul circuito WTA in terra marocchina. L’incredibile rimonta ai danni di Lucia Bronzetti da 0-5 al terzo con match point annullato ai quarti, poi un’altra battaglia di tre ore per superare Tomova in semifinale ieri. Nessuna fatica, oggi, per avere la meglio su Mayar Sherif con lo score di 6-2 6-1.