Discesa Crans Montana ritardata per nebbia: tutti gli aggiornamenti

Complicazioni a Crans Montana, dove alle ore 11:00 era in programma la partenza della discesa libera femminile. Per ora, però, non si inizia. Sulle alpi svizzere è arrivata improvvisamente una nebbia fitta che non permette una buona visibilità, soprattutto nel tratto finale della pista. Ovviamente gli organizzatori per ora non hanno comunicato un orario di partenza, dato che in queste condizioni è impossibile fare previsioni. Si aspetta che la nebbia vada a via e si spera possa avvenire nel minor tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 12:05 – La FIS fa sapere che in ogni caso non si andrà oltre le 13:00. O si parte entro quell’orario o non si parte.

AGGIORNAMENTO 12:00 – Ulteriore rinvio. Ci si aggiorna nuovamente alle 12:20.

AGGIORNAMENTO 11:35 – Continuano i rinvii. Prossima decisione alle 12:00, quando presumibilmente si deciderà definitivamente. Nel caso tutto andasse per il meglio, si partirebbe alle 12:10.

AGGIORNAMENTO 11:25 – Nuovo rinvio di 10 minuti. Prossimo check alle 11:25.

AGGIORNAMENTO 11:15 – Per ora nulla di fatto. La giuria comunica che verrà fatto un nuovo check alle 11:25.

AGGIORNAMENTO 11:08 – LA FIS comunica che alle 11:15 ci sarà un nuovo check.