Diffidati Verona-Fiorentina: i viola a rischio squalifica in vista del Milan

La Fiorentina torna a far visita al Verona, al Bentegodi, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Tra gli uomini di Vincenzo Italiano, soltanto uno dovrà fare molta attenzione ai cartelli gialli poiché a rischio squalifica in vista della prossima sfida contro il Milan. Nella lista dei diffidati figura infatti il solo Giacomo Bonaventura.