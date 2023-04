Diffidati Sassuolo-Torino, i granata a rischio squalifica in vista della Roma

Il Torino, dopo la sconfitta con il Napoli, torna in campo per affrontare il Sassuolo nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Non ottime notizie per i ragazzi di Ivan Juric che, in vista della prossima sfida, il match contro la Roma, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano ben 3 giocatori: Valentino Lazaro, Antonio Sanabria e Peer Schuurs.