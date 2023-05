Diffidati Sampdoria-Empoli, i blucerchiati a rischio squalifica in vista del Milan

La Sampdoria, dopo la matematica retrocessione in Serie B, torna in campo per provare a chiudere il campionato in maniera dignitosa contro l’Empoli nel match del Ferraris valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Dejan Stankovic potranno anche non fare i conti ma, in vista della prossima gara contro il Milan, ci sono comunque tre giocatori che entrano nella lista dei diffidati: si tratta di Leris, Murillo e Gunter.