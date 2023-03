Diffidati Roma-Real Sociedad, giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno ottavi di finale

I diffidati di Roma-Real Sociedad, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli austriaci del Salisburgo, si trovano adesso ad ospitare i biancoblu spagnoli. Ma chi sono i giallorossi diffidati in vista della gara di ritorno? Il calciatore a rischio è solo 1: Spinazzola. Salterà invece la gara proprio per squalifica Ibanez.