Diffidati Napoli-Cremonese, azzurri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

I diffidati di Napoli-Cremonese, gli azzurri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo. Un solo giocatore a rischio squalifica tra le fila dei partenopei, si tratta però di una pedina estremamente importante e difficilmente sostituibile da Spalletti, vale a dire il suo centrale difensivo Kim. Il coreano dunque dovrà prestare attenzione a non essere ammonito: con un cartellino giallo verrebbe fermato dal giudice sportivo e non giocherebbe contro gli emiliani.