Diffidati Manchester City-Real Madrid: i Blancos a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

Il Real Madrid cerca un risultato favorevole all’Etihad Stdium contro il Manchester City nel ritorno delle semifinali di Champions League. Buone notizie per entrambe le squadre, in quanto, come da regolamento, l’elenco dei diffidati è azzerato al termine dei quarti di finale. Di conseguenza, visto che un calciatore entra in diffida alla seconda ammonizione, nessun giocatore salterà l’eventuale finale di Istanbul.