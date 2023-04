Diffidati Atalanta-Bologna: i rossoblù a rischio squalifica in vista del Milan

I diffidati di Atalanta-Bologna, ecco chi sono i rossoblù a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro il Milan. I bergamaschi affronteranno gli emiliani in una partita fondamentale per la corsa ad un posto in una competizione europea. Thiago Motta però dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché, in caso di ammonizione, ci sono due giocatori nella lista dei diffidati che poi salterebbe il match contro i rossoneri. Si tratta di Ferguson ed Orsolini.