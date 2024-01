De Siervo: “La Serie A avrà una sede a Riyadh, siamo la Lega a più alto potenziale”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, parla durante il ‘Social Football Summit’, in corso a Riyadh: “Il marchio serie A ha un valore crescente nel tempo estremamente rilevante. Come Lega fatturiamo un miliardo e mezzo, siamo la Lega a più alto potenziale per i prossimi anni. Possiamo creare un movimento economico sempre più rilevante: lo stato di salute del calcio italiano e della serie A è all’inizio di un ciclo positivo tanto che i fondi ci hanno individuato come target più appetibile nel calcio mondiale. Stasera per la finale di Supercoppa saranno 180 i Paesi collegati, una finale che abbiamo fortemente voluto, crediamo con caparbietà che questa edizione è la migliore che abbiamo effettuato qua. L’Arabia Saudita è un’area territoriale che si è aperta alla fruizione del calcio e che ha grande attenzione al calcio giocato, dobbiamo cercare di fare in modo che il brand della serie A e delle nostre squadre sia sempre più aperto. Il calcio italiano deve cercare nuovi pubblici all’estero e questa è una delle aree a maggior potenziale. Non dobbiamo perdere l’opportunità di essere protagonisti in questa area del pianeta“. Poi, l’annuncio: “L’idea è di aprire nei prossimi mesi a Riyadh una sede dedicata alla serie A: non è sufficiente ospitare un evento importante perchè è un mercato che merita attenzione per svilupparlo“. Altre sedi verranno aperte: “Una tra giugno e settembre a Singapore, un’altra in Sudamerica, guardiamo in particolare all’Argentina e a Buenos Aires, e quindi in Africa, ma stiamo ancora cercando di capire quale sia la sede migliore. Vogliamo essere vicini ai tifosi e ai clienti”.