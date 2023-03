De Siervo ricorda Gianni Minà: “Uno dei più grandi giornalisti televisivi di sempre”

“Gianni è stato per me un punto di riferimento nei miei primi anni alla Rai, oltre che un grande amico”. Con queste parole l’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, in passato anche ad di Rai Com, ricorda il giornalista Gianni Minà, scomparso ieri all’età di 84 anni. “Insieme a Lui e alla moglie Loredana abbiamo lavorato per restituire al grande pubblico gran parte dei programmi innovativi e unici che Gianni era stato capace di realizzare – prosegue De Siervo -. Stiamo parlando probabilmente di uno dei più grandi giornalisti televisivi di sempre, non si è mai limitato allo sport avendo inventato un nuovo modo di scrivere e condurre programmi di intrattenimento capaci di parlare a tutti”.