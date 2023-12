De Benedetti attacca: “Elkann ha distrutto Repubblica, poi ha messo Scanavino che si occupava anche di Juventus. Neanche alla cena dei cretini”

Durante un’intervista rilasciata a ‘Il Foglio’, l’ex proprietario di Repubblica e oggi editore di ‘Domani’ Carlo De Benedetti ha attaccato con parole dure John Elkann, amministratore delegato di Exor, che – tra le altre cose – controlla Juventus: “John ha venduto tutti i quotidiani locali, che andavano bene. Poi ha devastato pure Repubblica, che ancora si aggira tra i quotidiani italiani con la maestà malinconica delle rovine. Mi dispiace moltissimo. E’ straziante. Addirittura avevano messo ad amministrare i giornali uno che allo stesso tempo si occupava della Juventus [Maurizio Scanavino, ndr]. Carta e palloni. Non so se mi spiego. A quel gruppo dirigente ho visto fare cose che manco nella ‘cena dei cretini’: dicono ‘digital first’ ma non hanno investito un centesimo in serie acquisizioni sul digitale, mentre hanno annientato la carta“. Poi ha aggiunto: “Elkann sostanzialmente ha comprato i giornali soltanto per coprire la fuga di Stellantis dall’Italia. Per coprire la deindustrializzazione e la smobilitazione degli impianti produttivi automobilistici di un gruppo che ormai è francese. Per il resto, di come vanno questi giornali mi pare evidente che non gli importi nulla”.