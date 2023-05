Dazn entra a far parte di coalizione globale antipirateria

Dazn prosegue la sua lotta contro la pirateria ed entra a far parte dell’Alleanza per la Creatività e l’Intrattenimento (ACE), la più grande ed efficace coalizione globale antipirateria, con l’obiettivo di difendere i contenuti dell’industria dello streaming sportivo. La coalizione annuncia anche l’istituzione della ACE Sports Piracy Task Force. Collaborando con le forze dell’ordine e altri partner, l’ACE Sports Piracy Task Force perseguirà azioni di contrasto per interrompere la trasmissione di contenuti pirata e chiudere siti illegali. Secondo uno studio di Synamedia/Ampere, la lotta alla pirateria sportiva globale potrebbe rappresentare per il settore un guadagno annuo aggiuntivo di 28 miliardi di dollari.