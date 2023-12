Curling, WFG Masters 2023: inizio in salita per le due squadre italiane

Dopo la parentesi degli Europei di Glasgow, l’Italia del curling torna protagonista al WFG Masters, terzo Grand Slam della stagione. Inizio in salita per la squadra femminile formata da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto – con Giulia Zardini Lacedelli nel ruolo di riserva. Le nostre ragazze al Merlis Belsher Place di Saskatoon hanno ceduto 5-4 alle coreane del Team Gim. Non arrivano buone notizie anche dal il team maschile formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che si è invece arreso 6-3 al Team Carruthers.