Curling, Mondiali femminili 2023: la Svizzera è troppo forte, una discreta Italia cede 8-3

Niente da fare per l’Italia, sconfitta con il punteggio di 8-3 dalla Svizzera nella partita valevole per la quattordicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra, dopo la vittoria del primo pomeriggio contro il Giappone, non è riuscita a ripetersi sul ghiaccio svedese contro la compagine svizzera. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli hanno fatto tutto il possibile per ottenere un successo e rimanere dunque nelle prime posizioni della classifica. Contro delle avversarie del calibro delle elvetiche, che comandano la classifica con zero sconfitte incassate fin qui, è stato tuttavia pressoché impossibile.

A Sandviken, in Svezia, l’Italia disputa un ottimo primo tempo, riuscendo a contenere gli attacchi avversari e andando all’intervallo sul -2. Nonostante il punto del -1 che arriva nel sesto end, le sensazioni sono piuttosto negative visto che la Svizzera inizia ad alzare il livello di gioco e sfoggiare una precisione notevole. Non a caso, nel finale Paetz e compagne dilagano, imponendosi per 8-3 e conquistando la vittoria con un end d’anticipo.