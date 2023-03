Curling, Mondiali femminili 2023: prima sconfitta per l’Italia, vince la Germania 7-4

Nella partita valevole per la terza sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling, arriva la prima sconfitta per l’Italia. Dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia e la sfida del mattino contro la Corea del Sud, le azzurre si sono arrese alla Germania con il punteggio di 4-7. Niente da fare per Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, che a Sandviken, in Svezia, erano partite bene, salvo poi calare alla distanza (parziale di 1-5 dal quarto end in poi) e cedere il passo alla formazione tedesca, che ieri aveva esordito nel torneo con una sconfitta. MVP di giornata Daniela Jenscht, decisiva soprattutto nella battaglia contro Constantini.

