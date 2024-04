Curling, Mondiali doppio misto Ostersund 2024: dolorosa sconfitta per l’Italia, l’Estonia vince 8-6

Brutta sconfitta per l’Italia. Ai Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Ostersund, Stefania Constantini e Francesco De Zanna cedono il passo all’Estonia con il punteggio di 8-6 e trovano la terza sconfitta del round robin che mette fortemente a rischio la qualificazione ed il passaggio del turno quantomeno al playoff. L’Italia scenderà sul ghiaccio domani, giovedì 25 aprile, alle ore 14:00 contro la Germania per l’ultima e decisiva partita del round robin.

Marie Kaldvee ed Harri Lill cominciano meglio la sfida e nel primo end mettono a segno due punti che mette già in salita la sfida per gli azzurri. Nel secondo end l’Italia è già spalle al muro, ma Constantini con una giocata da urlo trova tre punti e firma il sorpasso azzurro: 3-2. La partita sembra mettersi in discesa, a fine terzo end, quando gli azzurri rubano la mano e vola sul 4-2. Ma a metà gara il punteggio dice 4-4, equilibrio totale. La partita vive sul filo del rasoio con entrambe le compagini che se la giocano punto a punto, a fine sesto end si arriva sul 5-5 e gli ultimi due end purtroppo per gli azzurri sorridono all’Estonia. Scelta saggia quella della coppia estone di farsi rubare la mano nel settimo end, cedere un solo punto, ma dunque avere il martello nell’end decisivo. E infatti, sotto 5-6, l’Estonia va all’attacco costruisce una mano perfetta e la chiude con tre punti all’attivo. L’Italia esce sconfitta: 8-6. E domani dovrà battere la Germania per evitare spiacevoli sorprese.