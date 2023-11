Curling, Europei Aberdeen 2023: l’Italia maschile batte anche la Svizzera 11-8 e resta imbattuta

L’Italia maschile prosegue alla grande il suo percorso nella fase iniziale degli Europei di curling in corso di svolgimento ad Aberdeen. Terza vittoria in altrettante sfide per la squadra azzurra, che domenica sera sul ghiaccio scozzese si è aggiudicata un match fondamentale ad alta quota contro i forti svizzeri con il punteggio di 11-8 al termine di una dura battaglia. Prima sconfitta per gli elvetici, che così perdono il passo rispetto ai nostri che salgono a 3-0 e restano al comando della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO EUROPEI MASCHILI: DATE, ORARI E TV

La squadra elvetica parte alla granda siglando tre punti nell’end d’apertura anche a causa di un paio di imprecisioni del nostro leader Retornaz, ma la reazione degli Azzurri è immediata. La chance arriva dopo un errore di Schwaller e Retornaz da campione non sbaglia e risponde con altri tre punti che riportano subito il punteggio in parità. Schwarz marca un punto che permette alla Svizzera di vincere la mano per il 3-4, ma l’Italia nel quarto end fa meglio e di punti ne mette a referto due per il primo vantaggio della serata sul 5-4. Prima di metà gara, con Schwarz che con l’ultimo tiro colpisce la nostra guardia, arriva anche la mano rubata per i nostri che vale il 6-4.

L’Italia nel sesto end trova anche il 7-4, ma tutto viene vanificato in quello successivo. Con due stone azzurre virtualmente a punto, Schwarz con un colpo di classe ribalta la situazione e porta poi la squadra elvetica a trovare tre punti che valgono il 7-7. Nell’ottavo end Retornaz trova la doppia bocciata del 9-7. La Svizzera accorcia le distanze, ma nel decimo end un’altra doppia bocciata di Retornaz mette due stone a punto e chiude i conti sul definitivo 11-8.