Cremonese-Inter 1-2, Lautaro: “Tre punti importante, dobbiamo pensare a noi stessi”

Dopo averla decisa con una doppietta, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato dopo la vittoria in rimonta per 1-2 contro la Cremonese. Ecco le sue parole a Dazn: “Tre punti che pesano tantissimo, perchè veniamo da una sconfitta. Abbiamo lavorato, abbiamo portato a casa tre punti ma da qui in avanti dobbiamo essere pronti a fare la guerra. Spero di arrivare al massimo di gol per portare l’Inter il più alto possibile per rendere felice la gente. La corsa la facciamo su di noi, dieci punti dal Napoli sono tanti ma noi dobbiamo essere tranquilli e pensare solo alle nostre cose. Il Derby? Prima abbiamo l’Atalanta in Coppa Italia, loro giocano un calcio speciale e noi vogliamo giocare un’altra finale”.