Cremonese, Dini: “Il campionato di Serie B è di alto livello”

Il neo allenatore della Cremonese, Francesco Dini, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Ho accettato questo incarico perché è stata una proposta del presidente, Giovanni Arvedi. Per me questo è un onore, come è stato un onore in questi anni poter dare il mio contributo professionale in altra veste e in altre competenze al Gruppo Arvedi e al suo presidente”.

Ecco le sue parole: “L’obiettivo è di giocare al meglio un campionato che sarà molto difficile, con dei concorrenti molto agguerriti. In Italia la Serie B è cosa molto seria, un campionato di alto livello: l’obiettivo della proprietà è quello di esserci e di dare il meglio per ottenere i migliori risultati. Il resto verrà da sé, se tutto questo ci sarà”.

Per concludere: “E’ una bellissima tifoseria, molto responsabile e molto unita con la squadra e credo che non abbia bisogno dei consigli del presidente. Quello che chiede ogni gruppo di lavoro come il nostro, che si è riorganizzato e ricomincia il proprio operato sulla base di una organizzazione diversa è di essere giudicato per i risultati, per ciò che fa e per l’impegno e la massima diligenza che deve mettere nel lavoro”.