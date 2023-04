Cremonese-Atalanta 1-3, Boga: “Cercavo il gol da un po’ di tempo”

Dopo la vittoria arrivata sul campo della Cremonese per 1-3, l’attaccante dell’Atalanta Jeremy Boga, oggi autore di un gol, ha così parlato a Dazn: “Cercavo il gol da un po’ di tempo, oggi però era importante la vittoria e sono contento di aver aiutato la squadra. Penso che loro hanno iniziato molto bene, con molto fisico e pressing, rendendo il gioco difficile. Nella ripresa abbiamo messo più energia e velocità e questo ha fatto la differenza. Mi sento bene, sento fiducia di società, mister e compagni, voglio fare più assist e gol per ottenere i nostri obiettivi. Sono contento di essere rimasto qui, era la decisione che tutti volevamo. Adesso tutti i punti sono importanti, dobbiamo cercare di vincerle tutte o almeno non perdere”.