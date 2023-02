FA Cup 2022/2023: avanti Manchester City e Brighton, fuori a sorpresa il Leicester

Nella serata di martedì 28 febbraio si sono disputati quattro match valevoli per gli ottavi di finale di FA Cup 2022/2023. Spicca la vittoria del Manchester City, che ha agevolmente superato il Bristol City per 3-0 grazie a una doppietta di Foden e a un gran gol di De Bruyne. Avanti anche il Brighton di De Zerbi, che ha piegato lo Stoke City grazie a una rete di Ferguson, mentre il Leicester è stato eliminato a sorpresa dal Blackburn, club di Championship, per 2-1. Infine, nel derby tra squadre di Premier League, il Fulham ha battuto 2-0 il Leeds: decisive le reti di Palhinha e Solomon.

HIGHLIGHTS BRISTOL CITY-MANCHESTER CITY 0-3