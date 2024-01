Cori razzisti a Maignan, la stampa estera: “Scandalo nel calcio”

La partita tra Udinese e Milan è stata interrotta dopo pochi minuti a causa dei cori razzisti che i tifosi di casa hanno intonato contro Mike Maignan, portiere rossonero. La partita è ripresa regolarmente dopo attimi di incandescenza e una comprensibile e giusta rabbia generale, ma la vicenda ha già fatto il giro del mondo. A riportare la notizia è L’Equipe, ma sono intervenuti anche i giornali spagnoli e inglesi. La Marca afferma: “Un nuovo scandalo razzista scuote il calcio, questa volta in Serie A”. Il The Guardian racconta la vicenda, definendo quanto avvenuto come ‘abuso razzista’.