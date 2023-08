Coppa Italia 2023/2024, primo turno: calendario, programma, date, orari e diretta tv

È stato reso noto il programma degli abbinamenti per le gare del primo turno della Coppa Italia 2023/2024, in programma da venerdì 11 a lunedì 14 agosto. Ecco il calendario, il programma, le date, gli orari e le indicazioni per seguire le partite in diretta tv e streaming. Dopo il turno preliminare, finalmente si entra nel vivo e scendono in campo anche le squadre di Serie A (ad eccezione delle big). Tutto pronto dunque per quattro giorni pieni di calcio, in attesa dell’inizio del campionato. Di seguito, ecco il programma.

Trentaduesimi di finale

Venerdì 11 agosto

Ore 17:45 Frosinone-Pisa

Ore 21:00 Genoa-Modena

Ore 21:15 Bologna-Cesena

Sabato 12 agosto

Ore 17:45 Empoli-Cittadella

Ore 18:00 Bari-Parma

Ore 21:00 Hellas Verona-Ascoli

Ore 21:15 Cagliari-Palermo

Domenica 13 agosto

Ore 17:45 Salernitana-Ternana

Ore 18:00 Udinese-Catanzaro

Ore 18:00 Monza-Reggiana

Ore 18:00 Sassuolo-Cosenza

Ore 21:00 Lecce-Como

Lunedì 14 agosto

Ore 17:45 Cremonese-Crotone

Ore 18:00 Sampdoria-Sudtirol

Ore 21:00 Spezia-Venezia

Ore 21:15 Torino-Feralpisalò