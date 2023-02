Il Lens vince ai calci di rigori il match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2022/23 contro il Lorient. Fulignani porta in vantaggio gli ospiti al minuto 21′, che vengono però raggiunti da Le Fée nel finale, al minuto 84′. Ai calci di rigore è poi il Lens che trionfa, col risultato di 2-4. Lorient out, Lens ai quarti.