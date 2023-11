Coppa Davis, tutte le finali raggiunte dall’Italia: i risultati e il bilancio

Venticinque anni dopo l’ultima volta, l’Italia torna a giocare una finale di Coppa Davis. Grazie al successo ai danni della Serbia, Jannik Sinner e compagni si sono infatti garantiti l’accesso all’atto conclusivo della competizione, scrivendo un pezzo di storia del tennis italiano. Andiamo dunque a ripercorrere tutte le finali raggiunte dall’Italia: ecco i risultati, il bilancio, quante volte ha vinto e quante volte ha perso.

A Malaga, l’Italia ha raggiunto l’ottava finale della sua storia, la prima dal 1998. Il bilancio purtroppo è molto negativo visto che è arrivata una sola vittoria, nel 1976, a fronte di ben sei sconfitte. Tre di queste sono maturate proprio contro l’Australia, avversaria dei ragazzi di Volandri al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Di seguito l’elenco completo.

1960, sconfitta – Australia vs ITALIA 4-1

1961, sconfitta – Australia vs ITALIA 5-0

1976, vittoria – ITALIA vs Cile 4-1

1977, sconfitta – Australia vs ITALIA 3-1

1979, sconfitta – Stati Uniti vs ITALIA 5-0

1980, sconfitta – Cecoslovacchia vs ITALIA 4-1

1998, sconfitta – Svezia vs ITALIA 4-1

2023, ? – ITALIA vs Australia