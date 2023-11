Coppa Davis 2023, Serbia in campo con una canzone nazionalista: polemiche in Montenegro e Kosovo

Polemica a Malaga per l’ingresso in campo della squadra di Coppa Davis della Serbia di Novak Djokovic, accompagnata da una canzone patriottica dal contenuto ultranazionalistico. In particolare, a storcere il naso sono stati i politici del Montenegro e del Kosovo, dato che tale canzone invocherebbe l’annessione dei due stati alla Serbia.

“Djokovic continua a promuovere la sua agenda nazionalistica russo-serba. Anche alla Coppa Davis. Vi dovete vergognare“, ha scritto sui social Ljubomir Filipovic, analista montenegrino. Sulla stessa lunghezza d’onda il Kosovo, che ha pubblicato il video dell’accaduto. “Il team serbo, guidato da Djokovic, si è presentato con un motivo musicale che fa appello all’annessione del Kosovo. Questa canzone è popolare tra gli ultranazionalisti serbi” si legge. La Serbia, di contro, ha preso le distanze, anzi il sociologo Dragan Kokovic ha addirittura sostenuto che siano in realtà i serbi ad essere vittime di una campagna di denigrazione che va avanti da tempo. A riportarlo è il portale Blic.