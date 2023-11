Coppa Davis 2023, i precedenti di Italia-Australia: azzurri sempre sconfitti in finale

Le nazioni che in Coppa Davis hanno un bilancio positivo contro l’Australia, giunta alla sua 49esima finale, non sono molte. Tra queste non ce l’Italia, che a Malaga sarà dunque chiamata a superare una formazione che vanta una grande storia e può essere considerata dalle grandi di questa competizione. Secondo i bookmakers saranno gli azzurri a partire favoriti, e non di poco, ma con questo Jannik Sinner non potrebbe essere altrimenti. Guai però a sottovalutare la squadra australiana, che ha raggiunto la finale per il secondo anno di fila e può vantare un ottimo doppio oltre che mine vaganti in singolare. Andiamo dunque a scoprire i precedenti del confronto.

TUTTE LE FINALI RAGGIUNTE DALL’ITALIA

I precedenti di Italia-Australia

L’Australia conduce 8-4, ma due delle vittorie azzurre sono arrivate prime della guerra. Gli altri due successi italiani sono invece arrivati sempre al primo turno nel 1976, quando poi Panatta e compagni vinsero, e nel 1980, quindi l’Italia si fermò in finale. Per il resto ha vinto quasi sempre l’Australia, a partire dal confronto più recente, nel 1993. Il dato che spaventa di più è però quello relativo alle finali. Le due nazionali si sono infatti incontrate cinque volte nell’atto conclusivo della manifestazione ed ha sempre vinto l’Australia, peraltro senza mai perdere più di un punto. Toccherà dunque ai ragazzi di Volandri tentare di sfatare questo tabù e consegnare l’Italia alla storia.

1993, Quarti – AUS b. ITA 3-2

1984, Quarti – AUS b. ITA 5-0

1980, 1° turno – ITA b. AUS 3-2

1977, Finale – AUS b. ITA 3-1

1976, 1° turno – ITA b. AUS 3-2

1961, Finale – AUS b. ITA 5-0

1960, Finale – AUS b. ITA 4-1

1959, 1° turno – AUS b.. ITA 4-1

1955, Finale – AUS b. ITA 5-0

1949, Finale – AUS b. ITA 5-0

1930, Europa Semifinale – ITA b. AUS 3-2

1928, Europa 1° turno – ITA b. AUS 4-1