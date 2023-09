Inter, Gazzetta: bilancio in netto miglioramento, si stima un rosso di 80-85 milioni

Se l’Inter può sorridere, il merito non è soltanto del primo posto in classifica con tre vittorie in altrettante giornate di Serie A, ma anche dei conti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Uefa ha infatti giudicato rispettato il settlement agreement firmato nel 2022, ma soprattutto la società ha ridotto in maniera significativa il passivo. Dopo aver chiuso l’esercizio 2020-21 con un rosso di oltre 240 milioni, poi migliorato l’anno seguente con un paio di cessioni illustri, quest’anno il passivo dovrebbe essere di sole due cifre. L’assemblea dei soci si riunirà a fine settembre per il cda volto a chiudere il bilancio al 30 giugno e la cifra di rosso stimata ammonta a 80-85 milioni.

Il merito è in gran parte dei ricavi provenienti dall’Uefa (circa 100 milioni), grazie al raggiungimento della finale di Champions League. A questi vanno aggiunti gli 80 milioni ricavati dal botteghino e il taglio del monte ingaggi (di circa 10 punti percentuali) nell’ultima sessione di mercato. Come se non bastasse, è stato anche raggiunto l’obiettivo fissato in termini di plusvalenze grazie alle cessioni di Onana e Brozovic.

Se non fosse stato per i problemi con l’ex sponsor DigitalBits, la situazione dei nerazzurri sarebbe stata persino migliore. Tuttavia i segnali sono ampiamente incoraggianti e l’Inter può guardare con ottimismo al futuro. A proposito sia di futuro che di sponsor, secondo la Rosea l’Inter sarebbe vicino a trovare un accordo con un marchio da mettere sul retro della maglia, sotto il numero, denominato “Back Sponsor“.