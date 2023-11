La semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia andrà in scena sabato 25 novembre, che è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio per sensibilizzare sul tema e mostrare la propria vicinanza a tutte le vittime di violenza, gli azzurri di capitan Volandri scenderanno in campo con un fiocco rosso sulla tuta.