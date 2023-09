Coppa Davis 2023, Italia ai quarti di finale se… Tutte le combinazioni prima di Italia-Svezia

Ecco le combinazioni in ottica quarti di finale (Finals 8 di Malaga) per gli azzurri alla vigilia di Italia-Svezia in Coppa Davis 2023. Scampato il pericolo di un successo per 3-0 del Cile ai danni del Canada che avrebbe fatto fuori i ragazzi di Volandri, l’Italia ha ora il destino tra le proprie mani. In virtù della vittoria di Pospisil e compagni ai danni di sudamericani, la strada per gli azzurri verso i quarti di finale è nettamente in discesa. Sarà infatti sufficiente vincere una delle tre partite contro la Svezia per garantirsi il passaggio del turno. Un compito non scontato (la débacle contro il Canada insegna), ma assolutamente alla portata per Musetti e compagni, sulla carta ampiamente favoriti. Ecco il riepilogo della classifica (in ordine la squadra, il rapporto vittorie-sconfitte complessivo, il rapporto match vinti e persi all’interno degli scontri, il rapporto tra set vinti e persi).

Canada 3-0 (8-1, 16-4)

Italia 1-1 (3-3, 7-9)

Cile 1-2 (4-5, 11-11)

Svezia 0-2 (0-6, 2-12)

COMBINAZIONI:

Italia qualificata ai quarti se: