Coppa Davis 2023, Djokovic si allena con un tutore al braccio: la Federazione serba tranquillizza

Novak Djokovic ha indossato un tutore al braccio destro in occasione del suo primo allenamento allo Stadio Carpena di Malaga, sede delle Finals di Coppa Davis. Immediatamente si è pensato ad un possibile infortunio, anche perché il tennista serbo se l’è fatto massaggiare a più riprese, lasciando sottintendere come non fosse tutto apposto. La Federazione serba ha però rassicurato tutti, garantendo che Nole non ha nessun problema fisico e scenderà in campo regolarmente in occasione del confronto contro la Gran Bretagna.