Coppa Davis 2023, l’Australia batte 2-0 la Finlandia e torna in finale: decisivo il successo di De Minaur

La prima finalista della Coppa Davis 2023 è l’Australia. Dopo il successo di Popyrin contro Virtanen, Alex De Minaur ha completato l’opera, sconfiggendo Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-4 6-3 e regalando ai suoi l’accesso all’atto conclusivo. Si ferma dunque in semifinale lo splendido cammino della Finlandia, supportata da molti tifosi presenti sugli spalti del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna), ma incapace di superare l’ostacolo Australia. I ragazzi di Lleyton Hewitt tornano dunque in finale – la 49esima della propria storia – e attendono di scoprire la loro avversaria, che uscirà fuori dal confronto Italia-Serbia. La speranza, chiunque sia, è di vendicare la sconfitta subita lo scorso anno per mano del Canada.

CRONACA – Avvio in salita per De Minaur, che perde la battuta in apertura e deve salvare una chance dello 0-3. Non solo ci riesce, ma ottiene il contro break e dà vita ad un parziale di 5 giochi a 0. Ruusuvuori infatti commettere gratuiti con grande frequenza, seppur alternandoli a giocate da applausi, e non riesce a tenere il passo dell’avversario. L’australiano si disunisce però quando va a servire per il set e, in un batter d’occhio, si ritrova dal 5-2 al 5-4. La seconda volta però non trema e, grazie al servizio, s’impone per 6-4 dopo 51 minuti di gioco.

Nella seconda frazione, il copione è lo stesso, ma stavolta De Minaur annulla una palla break nel secondo gioco. Non contento, nel game seguente strappa la battuta al finlandese e consolida il break di vantaggio, issandosi sul 3-1. L’altra differenza rispetto al set precedente è che Ruusuvuori riesce ad evitare il doppio break, salvando ben cinque palle break nel settimo game e restando in scia. Il numero uno di Finlandia prova a giocarsi le sue carte ed impensierisce De Minaur, ma non sfrutta un vantaggio di 30-15 in ottica doppio break e di fatto vede passare l’ultimo treno. L’australiano chiude infatti nel game seguente, regalando all’Australia un meritato accesso in finale.