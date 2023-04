Coni: Giunta Nazionale si riunisce per la prima volta a Campobasso

Il Coni ha fatto sapere tramite un lungo comunicato sul suo sito della riunione a Campobasso, prima volta nella storia, della Giunta Nazionale: “Si è tenuta questa mattina la 1137ma riunione della Giunta Nazionale Coniche si è svolta per la prima volta nella storia a Campobasso, ospite del Comune che ha accolto per l’occasione il Coni nella Sala del Consiglio Comunale. In apertura sono intervenuti il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il Presidente della Regione Molise, Donato Toma e il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti. Sono stati invitati il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, il Presidente del Consiglio di Campobasso, Antonio Guglielmi, l’Assessore allo Sport, Luca Praitano, il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo e il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi. Presenti, inoltre, il Presidente del Comitato Regionale Coni, Vincenzo d’Angelo, i rappresentanti della Giunta Regionale del Coni , l’onorevole Elisabetta Lancellotta, membro del Consiglio Nazionale del Coni, e gli atleti e le società della regione che hanno dato lustro al Molise, con i rappresentati delle società Asd Sci Club Capracotta e della Magnolia Basket Campobasso. Successivamente il Presidente ha aggiornato la Giunta sui rapporti con le istituzioni, informandola in particolare dei contenuti della visita del Presidente del Cio, Thomas Bach alla sede di Milano Cortina 2026 e dei relativi incontri con la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi”. “È stato approvato il verbale della precedente riunione del 27 marzo, la proposta di proroga del termine di approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 del CONI e la ratifica della delibera presidenziale di nomina in quota CONI, dei componenti del Collegio dei Sindaci della Fondazione Milano Cortina 2026 per il dott. Biagio Mazzotta (componente effettivo) e il dott. Tammaro Maiello (componente supplente). È stata approvata inoltre la nomina del dottor Carlo Scatena, in qualità di componente del Tavolo permanente interistituzionale di promozione della Ryder Cup 2022 in rappresentanza del CONI. È stata quindi ratificata la delibera presidenziale di indizione dell’Assemblea per l’elezione del Rappresentante delle Discipline Sportive Associate in seno al Consiglio Nazionale a completamento del quadriennio 2021-2024”. “La Giunta, fatte proprie le istanze manifestate dai vari Organismi Sportivi, ha concordato alcune proposte emendative al decreto sul Lavoro Sportivo da indirizzare al Ministro Abodi, finalizzate a garantire una immediata applicazione delle norme in materia, nel rispetto del principio di semplificazione e di coordinamento normativo richiamato dalla Legge Delega 86/19. Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e amministrativo, e aver assunto le relative delibere, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 15.35”.