Conference League 2023/2024, terzo turno: tabellone e accoppiamenti

Alla Casa del Calcio della Uefa a Nyon ha avuto luogo il sorteggio del terzo turno preliminare di Conference League 2023/2024. Le due squadre e le otto coppie (FC Flora Tallinn e Lincoln Red Imps FC, che provengono direttamente dal percorso Campioni del primo turno di qualificazione di UEFA Champions League, e otto coppie che provengono dal percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League) sono suddivise in un gruppo da una squadra e cinque coppie (gruppo 1) e un gruppo da una squadra e tre coppie (gruppo 2). Non prevista al momento la copertura televisiva dei preliminari.

Le date

Terzo turno di qualificazione: 10 e 17 agosto 2023

Raggruppamenti

Percorso Campioni

Gruppo 1

FC Flora Tallinn (EST)

Vincente Partita 1: SP Tre Penne (SMR) / Valmiera FC (LVA)

Vincente Partita 2: Hamrun Spartans FC (MLT) / FC Dinamo Tbilisi (GEO)

Vincente Partita 3: Ferencvárosi TC (HUN) / Shamrock Rovers FC (IRL)

Vincente Partita 4: Atlètic Club d’Escaldes (AND) / FK Partizani (ALB)

Vincente Partita 5: FCV Farul Constanța (ROU) / FC Urartu (ARM)

Gruppo 2

Lincoln Red Imps FC (GIB)

Vincente Partita 6: The New Saints FC (WAL) / FC Swift Hesper (LUX)

Vincente Partita 7: FC Struga (MKD) / FK Budućnost Podgorica (MNE)

Vincente Partita 8: Ballkani (KOS) / Larne FC (NIR)

Percorso principale

Gruppo 1

Teste di serie

1 FK Partizan (SRB)

2 Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / FC Petrocub-Hincesti (MDA)

3 SK Rapid Wien (AUT)

4 PFC CSKA-Sofia (BUL) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)

Non teste di serie

5 FC Torpedo-Belaz Zhodino (BLR) / AEK Larnaca FC (CYP)

6 Alashkert FC (ARM) / Debreceni VSC (HUN)

7 FC RFS (LVA) / Sabah (AZE)

8 FC Torpedo Kutaisi (GEO) / FC Aktobe (KAZ)

Gruppo 2

Teste di serie

1 AZ Alkmaar (NED)

2 PAOK FC (GRE) / Beitar Jerusalem FC (ISR)

3 Beşiktaş JK (TUR) / KF Tirana (ALB)

4 NK Celje (SVN) / Vitória SC (POR)

Non teste di serie

5 HNK Hajduk Split (CRO)

6 FK Željezničar (BIH) / Neftçi PFK (AZE)

7 FK Sutjeska (MNE) / FC Santa Coloma (AND)

8 Balzan FC (MLT) / FC Neman Grodno (BLR)

Gruppo 3

Teste di serie

1 FC Dynamo Kyiv (UKR)

2 FC Midtjylland (DEN) / FC Progrès Niederkorn (LUX)

3 Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / Panevezys (LTU)

4 FC Ordabasy Shymkent (KAZ) / Legia Warszawa (POL)

Non teste di serie

5 Gabala SC (AZE) / Omonoia FC (CYP)

6 FC Shkupi 1927 (MKD) / PFC Levski Sofia (BUL)

7 Ararat-Armenia FC (ARM) / Aris Thessaloniki FC (GRE)

8 FK Austria Wien (AUT) / FK Borac Banja Luka (BIH)

Gruppo 4

Teste di serie

1 KAA Gent (BEL) / MŠK Žilina (SVK)

2 CFR 1907 Cluj (ROU) / Adana Demirspor (TUR)

3 FC Viktoria Plzeň (CZE) / FC Drita (KOS)

4 Djurgårdens IF (SWE) / FC Luzern (SUI)

5 FC Arouca (POR)

Non teste di serie

6 Gzira United FC (MLT) / F91 Diddeleng (LUX)

7 Linfield FC (NIR) / MKS Pogoń Szczecin (POL)

8 NK Osijek (CRO) / ZTE FC (HUN)

9 Hibernian FC (SCO) / Inter Club d’Escaldes (AND)

10 SK Brann (NOR)

Gruppo 5

Teste di serie

1 Fenerbahçe SK (TUR) / FC Zimbru Chisinau (MDA)

2 Club Brugge (BEL) / AGF Aarhus (DEN)

3 FC Twente (NED) / Hammarby Fotboll (SWE)

4 HNK Rijeka (CRO) / KF Dukagjini (KOS)

5 Crusaders FC (NIR) / Rosenborg BK (NOR)

Non teste di serie

6 Kecskeméti TE (HUN) / Riga FC (LVA)

7 FC Differdange 03 (LUX) / NK Maribor (SVN)

8 KA Akureyri (ISL) / Dundalk FC (IRL)

9 B36 Tórshavn (FRO) / Haverfordwest County AFC (WAL)

10 Heart of Midlothian FC (SCO)

Gruppo 6

Teste di serie

1 FC Basel 1893 (SUI) / FC Tobol Kostanay (KAZ)

2 FK Bodø/Glimt (NOR) / Bohemians Praha 1905 (CZE)

3 KKS Lech Poznań (POL) / FK Kauno Žalgiris (LTU)

4 APOEL FC (CYP) / FK Vojvodina (SRB)

5 FC CSKA 1948 (BUL) / Fotbal Club FCSB (ROU)

Non teste di serie

6 FK Auda (LVA) / FC Spartak Trnava (SVK)

7 Derry City FC (IRL) / KuPS Kuopio (FIN)

8 Kalmar FF (SWE) / FC Pyunik (ARM)

9 FC Vorskla Poltava (UKR) / FC Dila Gori (GEO)

10 FC Nordsjælland (DEN)